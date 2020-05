Primo maggio: assessore Bertschy, a cittadini valdostani servono risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La celebrazione del 1 maggio 2020, Festa del Lavoro, cade in un momento molto critico che ha pesanti ricadute su imprese, lavoratrici e lavoratori anche nella nostra Regione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale della Valle d'Aosta alle Politiche del Lavoro Luigi Bertschy. "Se, da un lato, i dati sul fronte sanitario iniziano ad essere confortanti - ha proseguito - e indicano una significativa discesa della curva dei contagi - dall’altro la crisi economica, in particolare per i settori più determinanti per la nostra regione, richiamano noi tutti al massimo sforzo per riuscire ad individuare, nel più breve tempo possibile, oltre alle misure emergenziali già in atto, soluzioni operative che consentano la ripresa del nostro tessuto economico e sociale. A fronte di una situazione così delicata e complessa non si può, come amministratori, che lavorare ed essere concreti e seri per dare le risposte che cittadini valdostani attendono. Quindi l’impegno è che nessuno sarà escluso", ha concluso Bertschy. (Ren)