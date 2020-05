Reggio Emilia: Vox Italia, solidarietà all'avvocato Marco Mori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo piena solidarietà all’amico Marco Mori, dirigente nazionale di Vox Italia, in relazione allo stravagante esposto nei suoi confronti da parte dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia”. Così Francesco Toscano, Giuseppe Sottile e Marco Pipino, rispettivamente presidente, segretario e tesoriere di Vox Italia. “Innanzitutto - hanno continuato gli esponenti di Vox Italia - non si comprende il perché dell'esposto da parte di un’istituzione che non rappresenta l’Ordine di appartenenza dell’avvocato Mori, non iscritto all’albo di Reggio Emilia bensì a Genova, città dove egli vive ed esercita la propria attività professionale. Inoltre, le motivazioni che stanno alla base dell’esposto appaiono infondate e strumentali, figlie di considerazioni di natura politica prima ancora che ideologica. L’avvocato Marco Mori ha sempre esercitato la professione rispettando in maniera encomiabile i principi etici e deontologici dell’avvocatura. Il suo impegno per la difesa dei diritti sociali e per l’attuazione della Costituzione, espletata anche attraverso l’attività politica, sono noti a tutti. I suoi numerosi video e le sue battaglie politiche tuttavia non hanno nulla a che vedere con la sua professione. Peraltro, è inconfutabile che il video incriminato, dove si parla di sovranità monetaria e di Helicopter money, sia privo di elementi che possano fare pensare, anche solo lontanamente, a un’intenzione volta all’accaparramento di clientela. Dispiace che in un momento così delicato per il popolo, per le istituzioni, per le professioni tutte, si possa dedicare del tempo a una simile iniziativa, gravemente lesiva della dignità dell’avvocatura stessa che per prima ha il dovere morale e giuridico di difendere i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Tra questi la libertà di opinione e di espressione!". "Confidiamo che l’esposto venga al più presto archiviato - hanno concluso i vertici di Vox Italia - per essere ricordato solo come un disdicevole inciampo negli annali del prestigioso Ordine degli avvocati di Reggio Emilia”.(Ren)