Coronavirus: Cangemi (FI), in fase 2 Regione Lazio autorizzi allenamenti calciatori

- La Regione Lazio faccia un'ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. E' la richiesta in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi. "L'Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza", conclude la nota. (Com)