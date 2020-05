© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon primo maggio a tutti i lavoratori che non si sono risparmiati e che continuano a lottare contro la pandemia; un primo maggio per ripartire affinché nessun posto di lavoro vada perso. Un giorno di lotta per l'Italia che resiste". Lo scrive in una nota il gruppo capitolino del Partito democratico. (Com)