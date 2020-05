Iran-Russia: scambi commerciali proseguono nonostante pandemia coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli scambi commerciali tra la Russia e l’Iran nonostante la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, il rappresentante speciale russo a Teheran, Rustam Zhiganshin. "Nonostante le gravi restrizioni legate alla pandemia, il flusso di merci tra Russia e Iran continua e le operazioni di esportazione e importazione sono in corso, sia via terra che via mare", ha dichiarato Zhiganshin. “Data la situazione attuale - ha continuato - le aree più promettenti della cooperazione bilaterale sono l'energia, la metallurgia, l'ingegneria pesante, il petrolio e il gas, l'agricoltura, le telecomunicazioni, l'alta tecnologia, il trasporto aereo, ferroviario e marittimo”. In base ai dati forniti dall’ufficio doganale iraniano, nell’ultimo anno iraniano (21 marzo 2019- 20 marzo 2020) si è assistito ad una crescita dell’interscambio tra Russia e Iran pari al 25 per cento, per un totale di 2,15 miliardi di dollari. Secondo Zhiganshin, ora è difficile prevedere l'impatto che la crisi del coronavirus avrà sulla cooperazione entro la fine dell'anno, precisando tuttavia che la Russia resta ottimista riguardo alle prospettive di commercio bilaterale.(Rum)