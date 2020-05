Asti: sfruttavano migranti per la vendemmia, tre arresti a Canelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Canelli (Asti) hanno arrestato 3 persone per sfruttamento del lavoro aggravato dalla finalità di discriminazione razziale. Sono tre albanesi: Q.E., classe 1981, D.E., classe 1986, e Q.E., classe 1992. Fanno parte di una cooperativa di intermediazione di lavoro operante a Canelli. Accusati anche di intermediazione illecita, all’alba di oggi sono stati portati nella casa circondariale di Asti. Avrebbero organizzato un servizio di manodopera a bassissimo costo, molto richiesto durante la stagione della vendemmia, da cui traevano profitti sfruttando lavoratori stranieri, approfittando del loro stato di bisogno. In particolare, reclutavano manodopera proveniente dai diversi centri di accoglienza della zona del Monferrato, che ospitano profughi e rifugiati politici. Le vittime, in tutto 37 uomini provenienti da Nigeria, Gambia Senegal e Mali, ricevevano dai loro “caporali”, salari bassissimi (circa 3 euro l’ora), dovevano sottostare a turni di lavoro estenuanti (in media 10 ore consecutive al giorno) senza alcun rispetto delle più basilari norme in materia di sicurezza del lavoro. Degradanti anche le condizioni di lavoro: venivano più volte umiliati ed insultati per la loro provenienza geografica e le loro precarie abitazioni. L'azienda inoltre pagava in nero una parte delle corrisposte paghe, facendo figurare all’Inps solo il 20 per cento di quanto incassato. Ai tre arrestati si aggiungono altre 5 persone, con ruoli secondari, preposte per lo più al trasporto dei braccianti nei diversi campi di vendemmia e al controllo degli stessi, per i quali la procura procede in stato di libertà. Tra questi indagati anche un’italiana canellese deputata a gestire la contabilità occulta dei profitti guadagnati e la corresponsione dei salari ai lavoratrori. (segue) (Rpi)