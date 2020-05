Asti: sfruttavano migranti per la vendemmia, tre arresti a Canelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine è partita da un controllo effettuato a Canelli il 4 settembre 2019. I carabinieri hanno identificato, all’interno di un edificio fatiscente, 9 uomini extracoimunitari di provenienza africana, 4 dei quali non in regola con i documenti per il soggiorno in Italia. Gli stessi hanno dichiarato di essere stati stati assunti da una cooperativa della zona per essere impiegati nella stagione della vendemmia. Grazie a un'attività di pedinamento, svolta dalla fine dell’estate 2019, è stato ricostruito l'organigramma dell'azienda, composto da 8 persone, 5 albanesi e tre italiani, tutti incensurati. Costoro, facenti a capo ad una cooperativa di Canelli che vantava 154 dipendenti regolarmente assunti, svolgevano funzione di intermediazione tra i proprietari di aziende agricole, ignare della sottesa dinamica criminale, e la manodopera da impiegare nel corso della vendemmia. Dai salari dei braccianti i caporali detraevano anche le spese di sostentamento necessarie allo svolgimento dell’attività nelle vigne: l’acqua e il cibo venivano “caricati” sulle paghe già risibili degli sfruttati; addirittura il servizio di “corriera” veniva decurtato dalla paga giornaliera. (Rpi)