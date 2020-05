© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui morti di Bergamo, Brescia, del Nord le mie parole in parlamento sono state strumentalizzate. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi su Facebook. "Poter avere accanto una persona che possa tenerci compagnia in in quei momenti è importante. La dimensione umana è fondamentale", aggiunge Renzi.(Rin)