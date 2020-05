Il dissidente Ji Seong-ho si è detto sicuro al 99 per cento: "Kim Jong-un è morto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dissidente nordcoreano eletto come deputato in Corea del Sud, Ji Seong-ho, si è detto convinto "al 99 per cento" che il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sia morto dopo un intervento chirurgico. Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap". Nelle ultime settimane si sono rincorse voci incontrollate sullo stato di salute di Kim, la cui ultima apparizione in pubblico risale allo scorso 11 aprile.Secondo Ji, le autorità di Pyongyang potrebbero annunciare il decesso del leader già nei prossimi due giorni. "Sono stato informato che Kim è morto lo scorso fine settimana. Non ne sono certo al 100 per cento, ma posso dire che la possibilità è pari al 99 per cento.La Corea del Nord è alle prese con una complicata transizione", ha detto il dissidente alla "Yonhap". Ji non ha rivelato la fonte della sua informazione. Eletto al parlamento sudcoreano a seguito delle elezioni legislative dello scorso 15 aprile, l'attivista nordcoreano ritiene probabile che a succedere a Kim sia sua sorella Kim Yo-jong, ipotesi già ventilata da numerosi osservatori negli ultimi giorni. (Res)