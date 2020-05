Libia: Bashagha ribadisce ai funzionari europei rifiuto di Tripoli all'operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha informato i funzionari dell’Unione europea in merito al rifiuto del governo di Tripoli all'operazione europea "Irini" per monitorare l'embargo sulle armi in Libia. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa del ministero dell’Interno libico pubblicato su Facebook, Bashagha ha dichiarato che l'operazione "è praticamente finalizzata a fermare il supporto legale per il Gna, mentre non fermerà le armi ottenute" dalle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) comandate dal generale Khalifa Haftar. Secondo quanto si legge nella nota, la comunicazione è stata fatta durane un colloquio con i funzionari dell’Unione europea nel quale Bashagha ha affermato che l'attacco dell'Lna contro Tripoli "è fallito", chiedendo di fermare i paesi che "minano la stabilità della Libia e violano il diritto internazionale rifornendo di armi queste milizie". (segue) (Lit)