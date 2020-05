Libia: Bashagha ribadisce ai funzionari europei rifiuto di Tripoli all'operazione Irini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidente del Gna, Fayez al Sarraj, si era espresso in modo negativo sulla missione già lo scorso 24 aprile inviando una lettera alle Nazioni Unite in cui ha denunciato di non essere stato consultato in merito all’operazione Irini come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Secondo Sarraj l'operazione dell'Unione europea "omette il monitoraggio delle frontiere aeree e terrestri orientali della Libia", sotto controllo del rivale Khalifa Haftar. Sarraj ha anche inviato un'altra lettera al Parlamento europeo sull'operazione Irini, informandolo "dell'opposizione del Gna al piano dell'Unione europea di monitorare l'embargo sulle armi". (Lit)