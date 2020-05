Primo maggio: Pedica (Cdem), rilanciare lavoro ai tempi del coronavirus e meno cigs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno il primo maggio è una festa del non lavoro per colpa del coronavirus. Troppi giovani e anche troppi over cinquanta vivono una crisi che va affrontata ripartendo dal lavoro dopo l'emergenza e non dalla cassa integrazione. Ecco perché proprio oggi nasce 'Generazione senza futuro', un gruppo di lavoro formato da disoccupati, cassa integrati, imprenditori e lavoratori che forse vedranno la pensione solo a 75 anni. Sarà un contributo di idee e di esperienze che forniremo al governo e a tutte le istituzioni locali per trovare soluzioni e rilanciare alcuni settori sottovalutati dalla politica". E' quanto afferma Stefano Pedica, presidente dell'associazione Cantiere democratico. "Il nostro studio - aggiunge Pedica - servirà anche per denunciare il mancato rispetto delle regole nel mondo del lavoro". (Com)