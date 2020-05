Tunisia-Libia: Saied presiede incontro emergenza su crisi libica, sbagliato fomentare divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha presieduto ieri sera un incontro per esaminare la situazione in Libia, durante il quale è stato ribadita la posizione delle autorità tunisine che rifiutano qualsiasi forma divisione. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza, alla riunione hanno partecipato il premier Elyes Fakhfakh, il ministro della Giustizia, Thoraya Jeribi, il ministro della Difesa, Imed Hazgui, il ministro degli interni Hichem Mechichi, il ministro degli Affari esteri Noureddine Erray e i dirigenti delle agenzie di sicurezza e i vertici militari. Dopo aver esaminato lo sviluppo della situazione in Libia, i partecipanti alla riunione hanno affermato che "la Tunisia respinge qualsiasi divisione della sorella Libia, qualunque sia la forma che questa divisione assume", si legge nella nota. I partecipanti alla riunione presieduta da Saleh hanno inoltre ribadito "il sostegno della Tunisia alla legalità internazionale”, sottolineando al contempo che la soluzione deve essere inter-libica, lontana da qualsiasi intervento straniero ."Il caso riguarda il popolo libico e non è solo una questione internazionale", afferma la dichiarazione. Al termine dell'incontro è stato formato un gruppo di lavoro a livello di presidenza della Repubblica che riunisce i rappresentanti dei ministeri dell’Giustizia, Difesa, Esteri, Interni e delle Forze armate. (segue) (Tut)