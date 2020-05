Tunisia-Libia: Saied presiede incontro emergenza su crisi libica, sbagliato fomentare divisioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro presieduto da Saied giunge dopo l’annuncio del generale libico Khalifa Haftar, che in un discorso trasmesso in diretta televisiva, la sera del 27 aprile, ha annunciato che l’accordo di Skhirat del 2015 “è superato”, autoproclamandosi leader del paese. La mossa unilaterale di Haftar è giunta mentre sul terreno le forze del Governo di accordo nazionale, sostenute dalla Turchia, hanno iniziato ad avanzare contro le posizioni in precedenza conquistate da Haftar durante la sua offensiva iniziata nell’aprile del 2019 con l’obiettivo di conquistare la capitale Tripoli. “Ho accettato il mandato del popolo, che mi ha chiesto di occuparmi della gestione degli affari del paese in questa circostanza eccezionale”, ha dichiarato Haftar nel suo discorso. Il generale della Cirenaica ha aggiunto che l'accordo di Skhirat, “è morto e sepolto"e promesso di continuare a combattere per ottenere il controllo di Tripoli. (segue) (Tut)