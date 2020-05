Primo maggio: Fratoianni (Leu), continuare a lottare per pretendere diritti, reddito, sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo continuare a lottare per pretendere diritti, reddito, sicurezza: lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Dedicato a chi il lavoro l’ha perso e a chi lo ha sospeso e aspetta la cassa integrazione, o qualche forma di tutela. Dedicato a chi ha continuato a lavorare, spesso senza le sacrosante misure di sicurezza. Dedicato a chi sul lavoro ha perso la vita in queste settimane, medici e infermieri, innanzitutto", aggiunge Fratoianni. "Per tutti loro dobbiamo combattere - conclude l’esponente di Leu - per pretendere reddito, diritti, sicurezza. E non ci fermeremo. Buon primo maggio”. (Rin)