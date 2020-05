Coronavirus: Sala, chiedo ai cittadini di rispettare le regole e utilizzare bici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiamo i cittadini ad attivarsi per rendere il ritorno al lavoro lunedì più gestibile e anche le aziende. Ai cittadini posso solo chiedere di rispettare le regole e magari a chi abita a 800 metri o un chilometro da lavoro di fare una camminata oppure di recuperare le vostre bici vecchie e nuove: mettetele a posto nel weekend e utilizzatele". È l'appello ai cittadini lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo consueto messaggio su Facebook in vista del rientro al lavoro per alcune categorie previsto per il 4 maggio. "Ho verificato con la dirigenza Atm di come la nostra società di trasporto potrà garantire il miglior servizio possibile, ovviamente con i limiti che abbiamo, le regole sui distanziamenti, metteremo su strada tutti i mezzi disponibili e attingeremo a tutto il personale - ha precisato Sala - anche così non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa". (Rem)