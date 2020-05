Serbia: il presidente Vucic ringrazia la Cina per l’assistenza contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha espresso gratitudine all'equipe medica di esperti cinesi che ha trascorso sei settimane in Serbia e ha fornito grande assistenza al paese balcanico nella lotta contro il coronavirus. E’ quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Rts”, secondo cui Vucic ha incontrato l'ambasciatore cinese Chen Bo, al quale ha confermato che l’assistenza degli esperti giunti da Pechino è stata sia “epidemiologica e psicologica”. “Abbiamo capito di non essere da soli”, ha detto il capo dello Stato serbo. Il presidente ha affermato che i medici cinesi hanno aiutato molto la Serbia grazie alla loro conoscenza, esperienza, ai loro consigli, ma hanno anche mostrato un'incredibile diligenza e un'eccezionale dedizione. "Sono stati senza famiglie per sei settimane per aiutare la Serbia", ha sottolineato Vucic.(Seb)