Coronavirus: Sala su Fase 2, alle aziende chiedo modelli diversi di flessibilità organizzativa

- "Alle aziende milanesi e alle associazioni di categoria chiedo veramente di applicare modelli diversi in termini di flessibilità organizzativa, di smart working e di orari, è fondamentale". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo consueto messaggio su Facebook. "Non lo dico agli altri - ha aggiunto Sala - lo sto cercando di fare prima di tutto in comune. Il burocratico comune di Milano, come a volte viene descritto, ha oggi 7000 persone in smart working, ne faremo rientrare un po' alla volta, e ne lasceremo comunque in questa fase 4000 a casa, lavoreranno da casa". "Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potrà iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle sette e mezza alle undici, quindi noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione" ha concluso Sala. (Rem)