Fase 2: vademecum Regione Lazio su servizio asporto, prenotazioni e nessun limite orario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito, il vademecum della Regione Lazio: al primo punto: “È consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale”, al secondo punto “Si raccomanda ai clienti l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro”; al terzo punto ”All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie”; al quarto punto “I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l’utilizzo dei bagni”. (segue) (Com)