Fase 2: vademecum Regione Lazio su servizio asporto, prenotazioni e nessun limite orario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al quinto punto “Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande, gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti”; al sesto punto “È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto; al settimo punto “Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all’ingresso del locale”; all’ottavo punto “Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l’attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto”. (Com)