Imprese: Fd'I Lazio, prestito aziende non basta servono liquidità e scelte chiare

- "Grazie anche alle sollecitazioni di Fratelli d'Italia, dopo le difficoltà di presentazione delle domande riscontrate sul portale Fare Lazio, il prestito dei diecimila euro a tasso zero sarà stato esteso a tutte le 42mila aziende che ne avevano fatto richiesta". Così, in un comunicato, il gruppo consiliare alla Regione Lazio di Fratelli d'Italia. "Questo provvedimento è soltanto un primo passo, per sostenere veramente le imprese servono iniziative più sostanziose come erogazione di liquidità e prestiti a fondo perduto. Per quanto attiene alla fase 2, Fd'I chiede alla giunta Zingaretti maggiore coraggio e soprattutto maggiore chiarezza sulle riaperture rispetto all'operato del governo". (Com)