Primo maggio: Fontana, lavoro è diritto che continueremo a difendere e coniugare con sicurezza sanitaria (2)

- “Infine - conclude il presidente Fontana - un grazie a tutti i cittadini lombardi che hanno dimostrato intelligenza e disciplina nel sopportare le limitazioni alla libertà, sperimentando al contempo nuove modalità lavorative. Tutti noi abbiamo fatto la nostra parte per superare i giorni più duri di questa crisi. Da oggi ripartiamo, in nome del lavoro, senza temere le sfide di una ‘nuova normalità’, guardando al futuro con fiducia e sicurezza. La Lombardia non ha mai considerato il diritto alla salute in contrapposizione al diritto al lavoro: consapevoli che solo un’economia vivace e solida rende possibile un sistema sanitario e sociale forte, capace di reggere e assistere i cittadini anche a fronte di catastrofi come quella che ci ha colpiti. Per questo, nella Festa dei Lavoratori quest’anno celebriamo il diritto alla salute dei luoghi di lavoro concentrando al massimo i nostri sforzi per progettare, nel breve come nel lungo termine, politiche e modelli di lavoro che ci permetteranno, dopo l'emergenza sanitaria, di vincere anche la sfida della rinascita economica. Ci sarà da rimboccarsi le maniche. Serviranno costanza e sacrificio, qualità che fortunatamente a noi lombardi non sono mai mancate”. (Com)