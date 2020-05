Bulgaria: il ministero della Sanità vieta l'esportazione di alcuni medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità bulgaro ha emesso un’ordinanza che vieta l'esportazione di alcuni medicinali per il trattamento di malattie di rilevanza sociale, come il diabete, la schizofrenia e i tumori. La carenza di questi farmaci sul mercato locale, infatti, rischia di mettere in pericolo la vita e la salute di un numero significativo di persone in Bulgaria. “La mancata osservazione o l'interruzione della terapia assegnata a questi pazienti comporterebbe un grave rischio per la loro vita e un cambiamento della terapia potrebbe essere effettuato solo dopo ulteriori test di laboratorio e un consulto medico, che in uno stato correlato all’emergenza del Covid-19 crea un ulteriore rischio per questi pazienti”, ha riferito l’emittente “Bnt”. È stata inoltre vietata l'esportazione di alcuni prodotti contenenti etanolo che vengono ampiamente utilizzati per la disinfezione e prevenire la diffusione proprio del coronavirus, proteggendo quindi la vita e la salute dei cittadini e degli operatori sanitari. La domanda di tali prodotti è aumentata in modo significativo dall'introduzione dello stato di emergenza in Bulgaria e al momento è ancora in aumento, stando a quanto si legge nell’ordinanza del ministero. (Seb)