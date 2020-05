Difesa: Perego (Fi), contratto Fincantieri per Marina Usa rafforza asse euroatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono notizie che meritano di essere evidenziate ed enfatizzate. La Marina statunitense ha aggiudicato a Marinette Marine Corporation, controllata di Fincantieri Marine Group un contratto da 795,1 milioni di dollari per la progettazione e la costruzione dell'unità capoclasse delle nuove fregate lanciamissili del programma Ffg (X), contratto che rafforza asse euroatlantico. Lo riferisce in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. "Il contratto prevede un'opzione per un totale di dieci unità, per un valore complessivo di 5,57 miliardi di dollari. È un contratto storico, che dal punto di vista geopolitico rafforza naturalmente l'asse euro-Atlantico (ben distante dalla politica estera di Di Maio e Conte orientata verso la Cina) e dal punto di vista industriale ha un impatto reputazionale internazionale altissimo per il nostro Paese. Siamo leader nel mondo del settore ingegneristico navale e dobbiamo rivendicarlo, per buona pace di chi vorrebbe rilegare l'Italia agli ultimi posti dell'alleanza euro-atlantica. Grazie Fincantieri, grazie agli uomini e alle donne che con il loro ingegno, la loro preparazione, il loro studio, la loro competenza ci rendono orgogliosi di essere italiani", prosegue. (Rin)