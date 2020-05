Mascherine obbligatorie all'aperto per tutti e scuole chiuse sino a settembre, le misure di Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini francesi dovrebbero indossare una mascherina negli spazi pubblici. Lo ha detto la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, dopo aver deposto una ghirlanda dinnanzi alla statua di Giovanna d’Arco a Parigi. “Tutti devono indossare una maschera protettiva negli spazi pubblici”, ha detto Le Pen che si è detta inoltre “contraria alla riapertura delle scuole prima del mese di settembre".Una chiara ed ennesima critica alla gestione dell'emergenza del coronavirus stabilita dal presidente Emmanuel Macron "Non ho mai detto di avere dubbi sul confinamento sociale. Ho solo detto che l’isolamento completo era la soluzione da attuare quando non riuscivamo ancora a prevenire l'epidemia", ha detto Le Pen.“Una conclusione positiva delle misure restrittive e della serrata sarà possibile solo con test e mascherine per tutti”, ha aggiunto la leader del partito di estrema destra francese. Giovanna D’Arco è uno dei simboli del Rassemblement National e Marine Le Pen ha deciso di omaggiarla con una corona di fiori nonostante il blocco in vigore a livello nazionale e il divieto assoluto di organizzare manifestazioni e raduni, eventi tradizionali che si svolgono nel paese in concomitanza con la Festa del lavoro che si celebra il primo maggio. (Frp)