Viabilità: A4 Mi-Bs, chiuso per una notte il tratto Brescia ovest - Brescia centro

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori sulla rete di competenza della Società Brescia-Verona-Vicenza-Padova, dalle 21 di lunedì 4 alle 5 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Brescia centro, in entrambe le direzioni, verso Padova / Venezia e in direzione di Milano / Torino. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Padova / Venezia: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, si potrà percorrere la SP11 Tangenziale di Brescia in direzione Brescia-Verona-Mantova, con rientro, sulla A4, alla stazione di Brescia centro; verso Miilano / Torino: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Brescia centro, si potrà percorrere la SP11 Tangenziale di Brescia in direzione di Milano / Torino con rientro, sulla A4, alla stazione autostradale di Brescia ovest. (Com)