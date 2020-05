Primo maggio: assessore Lavoro Lazio a parti sociali, guardiamo a Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo Primo maggio così diverso da tutti gli altri la nostra Carta costituzionale rappresenta, più che mai, una guida fondamentale a cui far riferimento". Così Claudio Di Berardino assessore della Regione Lazio al Lavoro e Formazione in una nota indirizzata alle organizzazioni sindacali e datoriali del Lazio in occasione della Festa del lavoro. "I principi fondanti che mettono al centro il lavoro, la sicurezza, la salute, i diritti, le pari opportunità, la dignità umana, la formazione, l'elevazione sociale e il ruolo dello Stato, indicano la strada da percorrere oggi durante questa emergenza e per il futuro. Con la riapertura graduale delle attività economiche e produttive, il Lazio deve operare nel rispetto dei decreti e dei protocolli sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale - continua Di Berardino -. Noi come Regione continuiamo a essere parte attiva anche nei tavoli di verifica e monitoraggio sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, nell'interesse dei lavoratori, delle aziende e, in generale, della nostra comunità. Occorre continuare a impegnarsi a tutti i livelli per ridare una prospettiva a chi ha perso il lavoro e a chi deve trovarlo ridando centralità alla formazione e più in generale a tutte le politiche attive. Buon primo maggio a tutti".(Com)