Roma: Municipio XV, obiettivo realizzare centri ricreativi estivi a luglio

- Il Municipio Roma XV intende realizzare dei centri ricreativi estivi nel mese di luglio 2020 per i bambini residenti sul territorio. Lo rende noto il Municipio. "Si invitano tutti gli organismi interessati a partecipare all'indagine di mercato, inviando la propria manifestazione d'interesse entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 2020. Il Municipio si riserva di annullare il bando di gara sia per le ragioni già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale in merito alla attuale emergenza Covid-19, le cui prescrizioni impediscano direttamente e/o di conseguenza lo svolgimento del progetto “Centri ricreativi estivi 2020”. Si informano le famiglie possibilmente i che i centri estivi si svolgeranno dal 30 giugno al 24 luglio 2020, in due turni di due settimane ciascuno, per i bambini residenti che abbiano compiuto cinque anni fino a quattordici anni di età. Per ulteriori informazioni si rimanda al quanto pubblicato sul sito di Roma Capitale - Municipio Roma XV", conclude la nota. (Com)