Coronavirus: record di nuovi casi in Russia, 7.933 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

- La Russia ha riportato 7.933 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, un aumento giornaliero record che ha portato la quota totale di contagi a 114.431. Il bilancio giornaliero è di quasi 900 casi in più rispetto al precedente record di 7.099 nuovi casi segnalati ieri in Russia. Il bilancio ufficiale delle vittime della Russia a livello nazionale il primo maggio si è attestato a 1.169 dopo che il centro di risposta alla crisi del coronavirus del paese ha riportato 96 decessi nelle ultime 24 ore. Questi resoconti giungono il giorno dopo che il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha annunciato in una videochiamata con il presidente Vladimir Putin che si sarebbe sottoposto a isolamento volontario perché risultato positivo al coronavirus. Dopo la notizia della positività di Mishustin, il Cremlino ha annunciato che Putin ha firmato un decreto che nomina il primo vicepremier Andrei Belousov all’incarico di primo ministro ad interim per garantire la regolare attività del governo. (Rum)