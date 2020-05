Fase 2: Raggi, mobilità sicura, rilancio economico e solidarietà sono pilastri Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità più sicura e sostenibile, rilancio economico, solidarietà e nuove regole comuni di convivenza. Sono quattro i pilastri per la ripartenza di Roma nella fase 2. Lo ha detto in un video su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo individuato queste quattro macro-aree per immaginare il futuro della nostra città. Si tratta di un percorso che dobbiamo compiere insieme: sarà necessaria la collaborazione di tutti per rispettare il distanziamento sociale ed evitare di vanificare tutti gli sforzi fatti da inizio emergenza. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che impegna soprattutto il sistema dei trasporti per permettere ai cittadini di muoversi in sicurezza. Sui mezzi pubblici – bus e vagoni della metro - avremo ingressi contingentati, obbligo della mascherina a bordo, percorsi dedicati e segnaletica a terra per il distanziamento. Le zone a traffico limitato rimarranno aperte in modo da testare l'incidenza del traffico all'interno delle aree. Investiremo anche su sistemi alternativi come il potenziamento di car sharing, scooter sharing e bike sharing. Realizzeremo in tempi brevi ben 150 chilometri di piste ciclabili temporanee in modo da facilitare l'uso delle biciclette. Vogliamo testare la possibilità di istituire in collaborazione con i ministeri un servizio di navette per i dipendenti pubblici e dei grandi gruppi aziendali presenti a Roma", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)