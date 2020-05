Fase 2: Raggi, mobilità sicura, rilancio economico e solidarietà sono pilastri Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gradualmente riapriremo i parchi, rafforzando i controlli anche grazie all'utilizzo di droni e app. Le sanificazioni, che abbiamo portato avanti con grande impegno durante la prima fase, continueranno anche ora in tutte le aree sensibili: vicino a ospedali, farmacie, mercati, supermercati, stazioni ferroviarie, metro e bus. Finora abbiamo utilizzato 6 milioni e mezzo di liquido igienizzante e abbiamo pulito oltre 12 mila chilometri di strade - ha aggiunto Virginia Raggi su Facebook -. Proseguirà il nostro impegno per supportare i cittadini più in difficoltà: continueremo a erogare i buoni spesa, i 45mila pacchi alimentari e proseguirà la procedura per richiedere il bonus affitto. Per dare una risposta concreta alle famiglie bisognose abbiamo anche aperto a Ostia il primo Mercato sociale dove si potrà fare la spesa tramite una card a punti ricaricabile con ore di lavoro a favore della città. Sin da subito abbiamo avviato un dialogo con commercianti, imprenditori e artigiani di Roma che si trovano in pesanti difficoltà. Abbiamo lanciato la raccolta fondi 'Roma riapre', abbiamo sospeso le tasse locali e eliminato il canone di occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti. Nella fase 2 i negozi avranno nuovi orari, con tre fasce diversificate, per evitare spostamenti di massa". (segue) (Rer)