Fase 2: Raggi, mobilità sicura, rilancio economico e solidarietà sono pilastri Roma (3)

- "Abbiamo poi studiato formule a supporto dei dipendenti capitolini che sono genitori o che hanno patologie e condizioni di fragilità, per garantire la possibilità di lavorare il più possibile in smartworking - ha continuato nel video il sindaco di Roma -. Una soluzione che ha funzionato con successo: nella fase 1, infatti, l'80 per cento dei dipendenti capitolini ha lavorato da casa. Gli uffici comunali, invece, saranno aperti al pubblico su appuntamento e i servizi online non solo saranno garantiti, ma ulteriormente potenziati. Durante la prima fase abbiamo approfittato del poco traffico in città per portare avanti e anticipare alcuni lavori importanti, come la riqualificazione della galleria Giovanni XXIII. Anche ora i cantieri proseguiranno e porteremo avanti opere strategiche per la città. Sul sito 'Roma aiuta Roma', creato appositamente per raccogliere tutte le notizie e gli aggiornamenti relativi all'emergenza, potrete continuare a trovare informazioni, numeri utili, storie di solidarietà, iniziative sportive e culturali. Il 4 maggio non segnerà il ritorno alla normalità. Dovremo imparare a convivere con il virus con la stessa responsabilità con cui abbiamo affrontato queste settimane delicate. Supereremo questa crisi insieme, ognuno facendo la propria parte", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)