Difesa: Guerini, contratto Fincantieri negli Usa “iniezione di fiducia ripresa attività produttive”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto ottenuto negli Stati Uniti da Marinette Marine Corporation, controllata di Fincantieri Marine Group, per la costruzione di dieci nuove fregate lanciamissili del programma Ffg (X), rappresenta “un grande risultato per l’industria italiana nel comparto della Difesa, che racchiude molte delle eccellenze del paese”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un messaggio sul suo profilo Twitter. Secondo il responsabile della Difesa, il contratto rappresenta “un’iniezione di fiducia per la ripresa delle attività produttive colpite dalla crisi del Covid-19”. Secondo quanto riferito dalla forza armata Usa, il contratto prevede un’opzione per un totale di dieci unità, per un valore complessivo potenziale di 5,57 miliardi di dollari. Il programma Ffg (X) prevede complessivamente la realizzazione di 20 nuove unità navali.(Res)