© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un furgone per le consegne Amazon è stato rubato ieri alle ore 10 in via Arno, a Rozzano. Il corriere al quale è stato sottratto il mezzo aveva riferito della presenza di un impianto satellitare sul furgone, che è stato subito localizzato nei pressi del campo nomadi di Chiesa Rossa. Sul posto sono arrivate le volanti che hanno ritrovato il furgone privo però della merce al suo interno. (Com)