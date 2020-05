Il ministro della Sanità ritiene impossibile allentare le misure di distanziamento sociale in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità brasiliano, Nelson Teich, ha dichiarato che allo stato dei fatti non è possibile iniziare ad allentare le misure di isolamento sociale di fronte a una curva della decessi causati dalla Covid-19 in "chiara ascesa". Il ministro ha affermato di avere già pronto l'annunciato piano di allentamento delle misure costituito da nuove linee guida per stati e municipi, ma che tuttavia non è ancora certo di volerlo divulgare poiché teme che le nuove regole possano servire da base per l'allentamento prematuro delle misure di distanziamento sociale. "Abbiamo pronte le linea guida, ma non possiamo iniziare a divulgarle dal momento che la curva dei decessi è in chiara ascesa", ha affermato. "Nessuno sta pensando a un allentamento. Se le nuove linea guida dovessero sembrare una raccomandazione ad aprire troppo, sarebbe pericoloso. Non è il caso".Ad oggi il numero di morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, ha raggiunto la cifra di 5.901. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 85.380 casi, 7.218 in più rispetto a quelli registrati 24 ore prima, per un aumento del 9 per cento. Il ministro ha affermato tuttavia che il nuovo bilancio dei decessi non incide sulle politiche già progettate. "Non è perché c'è stata una crescita nel numero di morti che cambierà la politica. In questo momento, il distanziamento rimane come guida. E valuteremo per ogni luogo e per ogni regione se è possibile allentare", ha affermato Teich.Ieri il ministro della Sanità brasiliano, Nelson Teich, ha dichiarato che l'isolamento sociale è una misura necessaria per contenere la pandemia di coronavirus perché "non sappiamo cosa fare". Teich ha rilasciato la dichiarazione durante un'audizione in Senato, avvenuta in videoconferenza. Il ministro è stato invitato a spiegare le misure adottate dal governo per contenere i progressi del coronavirus. "Le misure di isolamento, che radicalizzano il distanziamento sociale, sono necessarie perché non si sa cosa fare. L'unica cosa che sappiamo è che il distacco riduce il rischio di contagio. Dato che non sai chi è infetto, quale percentuale di infettati ci sono, come si trasmette il virus, con quale frequenza, allora fai il radicale, cosa si fa da cento anni, separi tutti ", ha dichiarato Teich.L'isolamento sociale è raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e da la grande parte degli esperti. Il predecessore di Teich alla guida del ministero, Luiz Henrique Mandetta, difendeva l'isolamento come misura fondamentale per contrastare e rallentare l'avanzamento del contagio. Una tesi contestata dal presidente, Jair Bolsonaro, favorevole alla fine del "confinamento di massa" e all'adozione di misure meno restrittive che potessero garantire una tenuta della produzione, dei consumi e dell'economia, in vista di un rapido "ritorno alla normalità". Il differente approccio aveva spinto il presidente Bolsonaro a licenziare Mandetta.Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute. Numerose e differenti le misure adottate dal governo federale, dai 27 stati e dai 5.570 municipi brasiliani per fare fronte all'emergenza sanitaria. Su tutto il territorio nazionale vige la raccomandazione di isolamento e quarantena per i pazienti contagiati o in attesa di verifica del contagio, emessa il 3 marzo dal ministero della Salute. Valide per tutti, inoltre, le raccomandazioni ad adottare le note misure igieniche di base. Ai cittadini inclusi nelle fasce di rischio (anziani, immunodepressi, pazienti affetti da malattie croniche) il ministero raccomanda di rimanere in casa ed evitare il contatto con le persone. A questi limiti si aggiungono quelli disposti a vario titolo quasi da tutti i 27 stati della federazione. Nella gran parte del territorio sono in vigore misure di "distanziamento sociale", con la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali. Nello stato di San Paolo, le restrizioni sono state estese fino al 10 maggio. Dal giorno dopo, ha annunciato il governatore Joao Doria, si procederà alla graduale riapertura delle attività economiche da effettuare in più fasi, attraverso la concessione di autorizzazioni specifiche per ciascuna regione dello stato.Non mancano però le eccezioni. Lo scorso 27 marzo i governatori degli stati di Mato Grosso, Rondonia hanno disposto la riapertura parziale di alcune attività economiche e la ripresa del trasporto pubblico sul territorio, mantenendo alcune misure di distanziamento e la sola raccomandazione di isolamento domiciliare per gli anziani e i cittadini in fascia di rischio. Il 22 aprile, nello stato di Santa Catarina sono state riaperte tutte le attività commerciali senza restrizioni. Il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha da parte sua decretato la riapertura di diverse attività in venti municipi dello stato dove fino ad oggi non si sono registrati casi di contagio del nuovo coronavirus. Rimangono vigenti le raccomandazioni del ministero della Salute di non creare assembramenti rispettando le distanze sociali. Ancora chiuse tutte le scuole, e confermata l'apertura dei servizi considerati essenziali. Oltre a bar e ristoranti, possono tornare a lavorare anche altri tipi di negozi, non con la vendita diretta, ma con consegne a domicilio. L'attuale regime, che modifica il decreto di fine marzo con cui si disponeva il blocco totale delle attività non essenziali, durerà fino al 30 aprile. Ci sono poi i casi dei sindaci di 14 municipi, localizzati negli stati di San Paolo, Paranà, Parà e Sergipe, che hanno disposto misure più stringenti, come il coprifuoco. (Brb)