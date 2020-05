Primo maggio: Acli Roma, da inizio emergenza 3 mila richieste da lavoratori in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di quest'anno non è una giornata che ha il suono della Festa - afferma Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - infatti, sentiamo forte il grido di dolore di chi il lavoro l'ha perso a causa di questa emergenza, avendo sempre fatto i conti con il precariato e le basse tutele e ora si trova fuori delle misure di sostegno previste, di chi invece un'occupazione non l'ha mai avuta, e che in questa occasione la vede come un lontano miraggio. Ma pensiamo anche ai lavoratori autonomi e agli artigiani che a causa del coronavirus rischiano di non poter più alzare la saracinesca delle proprie attività, tutte persone che si trovavano a galleggiare in una quotidianità problematica e che adesso rischiano seriamente di affondare" (segue) (Com)