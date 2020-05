Germania: "Der Spiegel", governo negozia il controllo del 25,1 per cento di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa sta negoziando un piano di salvataggio di 10 miliardi di euro che prevederebbe una partecipazione dello Stato tedesco pari al 25,1 per cento nel pacchetto azionario della compagnia aerea. Lo riferisce il settimanale tedesco “Der Spiegel” che cita sue fonti. Rispetto alla quota complessiva di 10 miliardi di euro, 5,5 miliardi verrebbero erogati sotto forma di capitale senza diritto di voto, per cui il governo tedesco chiede una cedola pari al 9 per cento. Altri 3,5 miliardi di euro saranno invece, dei prestiti forniti dalla banca statale Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW), riferisce “Der Spiegel”, secondo cui anche Belgio, Austria e Svizzera potrebbero contribuire al pacchetto di salvataggio. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla “Frankfurter Allgemeine Zeitiung”, il governo federale ha proposto a Lufthansa un piano di salvataggio da 9 miliardi di euro in aumento di capitale e prestiti con interessi del 9 per cento. Inoltre, l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel avrebbe chiesto di ricoprire due cariche nel consiglio di vigilanza, in modo da diventare un azionista con diritto di voto. Tuttavia, Lufthansa preferirebbe una partecipazione senza diritto di voto da parte dello Stato. (Geb)