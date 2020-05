Milano: sgomberate tre occupazioni abusive, alloggi riconsegnati ad Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri sono state tre le occupazioni abusive sgomberate dalla Polizia e terminate con la riconsegna dei rispettivi alloggi Aler. Il primo caso ieri alle 9.20 in piazza Insubria a Milano, dove la volante è intervenuta in un alloggio, occupato da tre uomini, che si sono dati alla fuga da una finestra. Alle 11.46 una volante è arrivata in via Tommei a Milano, in uno stabile Aler dove all'interno si trovavano due donne, una ventenne italiana e una ventiduenne romena, oltre a un minore, che hanno lasciato spontaneamente l'abitazione. L'ultimo intervento riguardava un alloggio Aler occupato da quattro persone, di cui due minorenni, in viale Jonio, dove la Polizia è intervenuta poco prima delle due di notte. I quattro abusivi hanno lasciato di loro iniziativa l'appartamento.(Rem)