Primo maggio: Manfredi (Mur), conoscenza per nuova Italia fondata su lavoro qualità

- Se c'è una lezione che da questa pandemia dobbiamo imparare è che non possiamo vivere considerando immutabili le nostre conquiste civili e sociali: occorre adeguarsi alle sfide del presente e del futuro, nella vita quotidiana, nelle nostre scelte lavorative, nei nostri studi, nel nostro approccio alla ricerca, nella ricerca stessa. Lo riferisce, in una nota, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, in occasione della Fesa dei lavoratori. "Flessibilità, maggiore capacità di apprendimento ed un livello più alto di competenza non sono doti innate. Si acquistano e si conquistano con il sapere. Attraverso lo studio, continuo, perseverante, minuzioso. Solo un cervello flessibile e aperto a nuove scoperte può darci la forza per ripartire. E il segreto è tutto nella conoscenza dalla quale dobbiamo partire, sulla quale dobbiamo investire, per far ripartire la nostra Italia", prosegue il ministro. "Molti temono che le difficoltà economica legate alla crisi sanitaria da Covid-19 colpirà il settore della formazione e della cultura" aggiunge Manfredi. (segue) (Rin)