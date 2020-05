Primo maggio: Manfredi (Mur), conoscenza per nuova Italia fondata su lavoro qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia "è vero il contrario. L'emergenza coronavirus ha fatto comprendere appieno il ruolo della conoscenza nella società e nell'economia. Quindi sarà proprio la conoscenza la nostra arma vincente. Non ce lo dicono solo gli economisti più avveduti, lo dice la Storia. L'uomo che sa, che conosce, progredisce, va avanti e aumenta la sua qualità della vita. Oggi stiamo ancora una volta riscoprendo il lavoro umano, fatto dalle persone, la necessità di collaborare, confrontarci, lavorare insieme verso un unico obiettivo. I primi risultati nella ricerca di terapie contro il Covid-19 dei ricercatori italiani di questi ultimi giorni ci fanno toccare con mano l'importanza di ricorrere alla scienza e alla ricerca per dare risposte concrete e risoluzioni ai problemi. E se è vero che siamo fragili e vulnerabili, stiamo avendo nuova conferma anche delle nostre potenzialità. Traduciamole in valore effettivo. E' l'augurio che faccio oggi a tutti gli studenti, ai ricercatori, ai docenti e a tutto il personale tecnico-amministrativo. Abbiamo risorse e strumenti che, grazie alla conoscenza, possono aiutarci non solo a sopravvivere, ma a vivere una dimensione di crescita e lavoro, che muova dalla ricerca e dalla formazione". "Cogliamo allora l'occasione" chiude il ministro Manfredi "per cominciare a ridare dignità al lavoro, a un lavoro che sia diritto e non merce. Solo così avremo una società basata su un'economia più solida, più sostenibile, più giusta. Più umana. E avremo una nuova Italia fondata sul lavoro di qualità. Buon Primo Maggio!". (Rin)