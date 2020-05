Milano: padre minaccia la figlia ventenne, arrestato per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle 21 un cileno di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in via Tracia a Milano. Tutto è scaturito da una lite tra l'uomo e la figlia ventenne, dove quest'ultima è stata minacciata dal padre che poi si era allontanato. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia che ha arrestato l'uomo nel momento in cui si è ripresentato nell'abitazione. La figlia ha riferito che già la mattina precedente il padre l'aveva minacciata con un coltello. (Rem)