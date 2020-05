Viabilità: A1 Mi-Na, chiusa per una notte la stazione di Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21 di lunedì 4 alle 5 di martedì 5 maggio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Lodi, verso Milano e in direzione di Bologna. In alternativa, si consiglia: verso Milano di entrare alla stazione di Melegnano oppure immettersi sulla A58 TEEM dalla stazione Vizzolo Predabissi; verso Bologna di entrare alla stazione di Casalpusterlengo.(Com)