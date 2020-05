Primo maggio: Azzolina, concertone studenti su Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La musica è un linguaggio universale: ecco perché l'abbiamo scelta per celebrare questo primo maggio particolare insieme a studentesse e studenti e a tutto il mondo della scuola. Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Nella giornata per il diritto al lavoro e per i diritti dei lavoratori, la nostra attenzione e la nostra più profonda gratitudine sono rivolte, innanzitutto, a quanti sono impegnati, in prima linea, a lottare, con il loro prezioso lavoro, contro la pandemia, al personale scolastico, che ha saputo reinventare il proprio lavoro, a tutti coloro che vivono nell'incertezza a cui stiamo cercando con tutte le forze di garantire un futuro stabile. Anche per loro oggi i nostri studenti saranno uniti sui social, all'insegna della musica e della riflessione sull'importanza di questa Festa, grazie a una speciale chiamata alle arti: un concertone che li vedrà protagonisti su Instagram, dove potranno postare i loro messaggi e brani", aggiunge il ministro. (Rin)