Fase 2: vademecum Regione Lazio su servizio asporto, prenotazioni e nessun limite orario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apertura per il servizio di asporto con nessun limite d’orario, obbligo di mascherine e guanti, prenotazione online o telefonica, divieto assoluto di consumare sul posto: sono i punti principali del vademecum stilato dalla Regione Lazio sulle misure di sicurezza per la vendita di cibo e bevande da asporto prevista dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri dello scorso 26 aprile e possibile dal prossimo lunedì 4 maggio. Una boccata d’ossigeno per bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie: il vademecum, in otto punti, identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore per quanto riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto. Prima importante novità, per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non è prevista alcuna limitazione oraria. “Il testo è frutto di un confronto proficuo tra Regione e associazioni rappresentative dei pubblici esercizi e sindacati. È stato redatto in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia igienico-sanitaria e con le indicazioni della direzione/assessorato Sanità della Regione Lazio”, si legge nella nota. (segue) (Com)