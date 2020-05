Primo maggio: Mollicone (Fd'I), tutelare il lavoro nello spettacolo e nella cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio è la festa dei lavoratori e, quest'anno, rappresenta qualcosa di importante: il coronavirus sta togliendo il lavoro, sta togliendo il futuro, a moltissimi italiani. Lo afferma il deputato capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura e Innovazione per Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, secondo cui tanti lavoratori, come quelli dello spettacolo e dell'industria culturale, non hanno accesso ad indennità, ad altri viene data una cifra ridicola, anche se soggetti già a forme di precariato. "Siamo tutti in lavoro agile, ma solo due contratti nazionali prevedono il diritto alla disconnessione, a un bilanciamento fra vita e lavoro; aumenteranno i lavoratori della gig economy, i rider, che hanno poche tutele; vanno garantiti i precari della scuola; Alitalia è di nuovo in mano pubblica, ma di piano industriale e di salvaguardia dei livelli occupazionali ancora non si vede l'ombra", aggiunge.(Rin)