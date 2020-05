Grecia: in corso raduni sindacali per il primo maggio nonostante l'emergenza Codiv-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi sindacati in Grecia hanno organizzato i tradizionali raduni nel centro di Atene per la Festa del lavoro che si celebra il primo maggio nonostante alcune limitazioni imposte dall’emergenza del coronavirus. Dalle prime ore del mattino gli organizzatori delle manifestazioni, con indosso delle sciarpe rosse, si sono radunati nei dintorni di piazza Syntagma per posizionare dei segnali che indicano le distanze corrette che i manifestanti dovranno mantenere durante il raduno. Il principale sindacato del settore privato della Grecia, il Gsee, ha invitato le varie sigle a organizzare degli eventi commemorativi aderendo alle norme di sicurezza. Una posizione condivisa anche dal Partito comunista greco e dal suo sindacato affiliato, il Pame. Gli agenti di polizia saranno schierati nel centro di Atene per garantire il rispetto delle raccomandazioni sulla distanza di sicurezza e intervenire in caso di violazioni. Il governo di Atene in precedenza ha chiesto ai sindacati a rimandare i raduni pubblici di una settimana a causa dei potenziali rischi di contagio derivanti dagli assembramenti. (Gra)