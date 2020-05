Sri Lanka: presidente Rajapaksa, il parlamento non sarà riconvocato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disciolto parlamento dello Sri Lanka non sarà riconvocato “in nessuna circostanza”. Lo ha chiarito il presidente Gothabaya Rajapaksa in risposta a una lettera indirizzatagli dal leader dell’opposizione, Sajith Premadasa, secondo cui l’attività legislativa avrebbe potuto contribuire agli sforzi del governo per contrastare la pandemia di coronavirus. Il 27 aprile scorso sette partiti di opposizione avevano diramato un comunicato congiunto in dieci punti nel quale invitavano il capo dello Stato a riconvocare il parlamento. Rajapaksa ha tuttavia risposto respingendo l’appello e ricordando come le elezioni legislative, inizialmente in programma il 25 aprile, siano state rinviate al 20 giugno dalla Commissione elettorale nazionale. (Res)