Credito: sindacati, firmato accordo per accesso Fondo di solidarietà per lavoratori di Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto l’atteso accordo per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà al fine di coprire tutte le assenze dei lavoratori delle aziende del Gruppo Poste causate da sospensioni o contrazioni delle attività produttive nel periodo di grave crisi sanitaria. L’intesa è stata firmata dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Slp- Cisl, Uilposte-Uil, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc – Ugl Com.Ni, i quali sottolineano che “tale importante accordo si inserisce nel panorama sindacale del Paese quale modello di riferimento di un sistema di relazioni industriali volto a coniugare il valore supremo della persona con le esigenze dell’azienda e della produzione di beni e servizi, rendendo merito al protagonismo di tutte le parti coinvolte. Il testo prevede una mappatura completa delle assenze rilevanti, la totale copertura delle quarantene e isolamenti disposti da ordinanze pubbliche e autorità sanitarie anche in assenza di certificazioni rilasciate dai medici curanti e, per le zone del Paese maggiormente colpite dalla pandemia, anche disposte telefonicamente sulla scorta di autocertificazioni rese dai Lavoratori. (segue) (Com)