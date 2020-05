Credito: sindacati, firmato accordo per accesso Fondo di solidarietà per lavoratori di Poste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre le assenze riconducibili a gravi condizioni di salute che espongono i lavoratori a particolari rischi in caso di contagio saranno assimilate a periodi di ricovero; saranno contemplati specifici percorsi per “condizioni di fragilità” attestate dal medico di base; l’azienda integrerà la prestazione erogata dal Fondo sino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione in caso di riduzioni e sospensioni delle attività imputabili a Covid 19, integrazioni che saranno utili ai fini previdenziali, alla maturazione di tredicesima e quattordicesima mensilità, Tfr, nonché alle quote del Premio di risultato; rientreranno nelle prestazioni del Fondo tutte le giornate di sospensione per effettuazione di procedure di sanificazione o per mancanza di Dpi; prevista la copertura di assenze per i genitori che hanno chiesto di assentarsi per l’accudimento dei figli minori, a causa della chiusura delle scuole, con permessi retribuiti, nel limite delle 144 ore pro capite, per le quali è stata concordata la dilatazione dei tempi di recupero sino al 30 settembre 2021. Sempre a sostegno dei casi degni di particolare tutela, ma non rientranti per legge nelle prestazioni del Fondo (come ad esempio le esigenze di tutela genitoriale, familiari conviventi soggetti a condizione di immunodepressione o di fragilità, etc.) è prevista, in aggiunta ai permessi a recupero, l’introduzione dell’istituto della cessione delle ‘ferie solidali’. E’ stato infine firmato contestualmente l’accordo su 'l’ora etica' in favore del Dipartimento della Protezione civile e sono stati definiti momenti di verifica mensili per monitorare l’andamento del fenomeno epidemiologico e i suoi impatti sui processi produttivi del Gruppo. (Com)