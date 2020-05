Coronavirus: Gallo (M5s), bambini a rischio al primo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte ha preso un impegno molto importante per i bambini a rischio". Lo ha scritto in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. "È stato un lungo lavoro di almeno un anno - ha proseguito Gallo - Finalmente il faro di un presidente del Consiglio si è accesso sulla povertà economica ed educativa dei più piccoli. Parliamo di 1,2 milioni i minori che oggi si trovano in povertà assoluta, 1,2 milioni di sogni, di speranze, di talenti che rischiano di soffocare in culla in un sistema che ha sempre messo agli angoli i più fragili. Mettere al primo posto i bisogni di questi ragazzi deve diventare una priorità per la politica, soprattutto adesso, che si rischia che l'allontanamento dai presidi come la scuola segnino ancor più disuguaglianze e più sofferenze. Questo tema è stato al centro delle mie battaglie e delle mie proposte, come la card cultura (con cui acquistare gratuitamente libri e ingressi per iniziative culturali), i patti sociali contro la criminalità e il degrado per costruire una rete di sostegno alle famiglie e ai minori con difficoltà, e oggi nel chiedere attività didattiche anche prima di settembre per i bambini che non sono stati raggiunti dalla didattica a distanza per mancanza di mezzi. Non c'è più tempo da perdere", ha concluso Gallo. (Ren)